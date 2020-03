Las mujeres de la Filarmónica se niegan a tocar con Los Palmeras por sus letras misóginas

View this post on Instagram

En el Día de la Mujer Trabajadora la iglesia hizo un acto en Luján en contra del proyecto de aborto de Alberto Fernández. Hoy se siente el paro de las mujeres* y también comenzó el paro del campo que durará hasta el jueves. En el medio, derrumbe de las bolsas del mundo y fuerte caída del petróleo. *Habitualmente el Brunch de Noticias es filmado por Melina Álvarez.