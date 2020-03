Femicidio en el Día de la Mujer: encontraron el cuerpo de Fátima Acevedo en un pozo de 18 metros de profundidad

Hallaron el cuerpo de Fátima Acevedo, quien estaba desaparecida desde el primer día de marzo: estaba descuartizada y enterrada en un pozo de 18 metros de profundidad, en Paraná, Entre Ríos. Había denunciado a su expareja en contadas ocasiones, pero la Justicia no le dio una respuesta.

La víctima de 25 años había denunciado, ante la policía, que recibía constantes amenazas por parte de Jorge Nicolás Martínez. Se filtraron audios de Fátima, en la que expresaba su desesperación por la ineficacia de la Justicia. “Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie”, decía en noviembre del año pasado.

“Cuando termine muerta por culpa de él, puede ser que la policía y el juzgado hagan algo, mientras tanto vamos a tener que seguir pagando las consecuencias con el gordo”, decía la víctima.

“Nicolás sacó licencia sin goce de sueldo, por lo tanto, desde el 10 de diciembre, estamos en la calle con el gordo, sin comida ni nada. Aparte, el viejo vino anteanoche y nos cortó la luz. Así que nos pidió que nos vayamos. Por lo tanto, estamos en la calle, el gordo sin comida ni nada y yo no sé qué mierda hacer”.

Acevedo denunciaba a Martínez desde 2017, por violencia física, psicológica y sexual. El agresor le pegaba si no quería mantener relaciones sexuales con él y la perseguía. “Si no sos mía, no sos de nadie”, le repetía, amenazándola.

En un episodio, el hombre intentó arrojarle ácido muriático, a fines de enero pasado. A partir de ese momento, la Justicia le brindó una orden de restricción, para que su agresor no se le pudiera acercar. El pasado 6 de febrero se refugió en una casa de asilo, en la Casa de la Mujer de la Municipalidad.

El pasado 11 de febrero denunció que el hombre merodeaba por las zonas cercanas al refugio en el que se alojaba.

