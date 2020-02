El noticiero de la TV Pública tendrá su primera conductora trans, en una decisión histórica. Se busca sentar un precedente y contribuir a la inclusión de la comunidad LGBTIQ+.

Se trata de Diana Zurco, quien es locutora y ahora estará al frente de uno de los programas más importantes de la grilla de la televisión estatal argentina.

VER MÁS: Salta: un médico discriminó a un hombre trans en el hospital

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TKM (@mundotkmcom) el 8 Ene, 2020 a las 9:53 PST

Histórico: la TV Pública tendrá su primera conductora trans en un noticiero

Trabajó en Radio Ciudad y en la Once Diez, en varios ciclos. “Hoy soy la primera locutora trans y ojalá algún día eso ya no sea noticia. Por eso, desde mi lugar, desde mi vida, desde mis actos, quiero ser una más en su lugar batallando en este proceso por la naturalización de nuestras identidades en la sociedad. Que dejemos de ser personas raras”, dijo, en un reportaje en 2017.

“¿Sabés para cuánta gente el hecho de que la locutora sea trans les hace mirarnos distinto? Yo intento cambiar eso. Nosotros no podemos ni sentarnos en un colectivo o en un restaurante sin que nos miren, nos señalen o se nos rían. A mí, en el tren, cuando me voy a mi casa, muchas veces me dicen cosas. Por eso, cada vez que me llaman para una nota hablo de que nos están matando”.

VER MÁS: Pidió en Instagram nombres de mujeres y respondió con casos de femicidios