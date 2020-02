Caso de Pablo Rago por abuso sexual: la pericia psicológica a la denunciante dio negativo

La denunciante de Pablo Rago por abuso sexual recibió los resultados de las pericias psicológicas: dieron negativo. De esta forma, el actor podría quedar sobreseído del caso.

Érika Basile, quien acusó al artista de haberle realizado prácticas sexuales que ella no consintió, en 2015, se había sometido a un análisis de psicología, por parte del Cuerpo Médico Forense, para corroborar su denuncia. “No hay daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género”, concluyó la investigación correspondiente.

Pablo Rago podría ser sobreseído de la causa de abuso y acoso sexual

A partir de este estudio, el actor podría quedar a un paso de ser liberado de la causa por la cual se lo juzga e investiga. Desde que trascendió la denuncia y la historia, él no habló públicamente al respecto. Sólo se notificó que su abogado defensor sería Fernando Burlando.

“Estoy en disconformidad con el resultado ya que me hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada. Al parecer, todo esto fue una mala experiencia. Yo no lo puedo creer. Me parece injusto. Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le puede dar lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultraje. Pensé que la Justicia había dejado de ser machista“, sostuvo la denunciante, en diálogo radial con El Show del Espectáculo, tras conocerse el resultado de la pericia.

