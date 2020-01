Un chofer de combi trasladaba chicos con síndrome de Down y los violaba

Denunciaron a un conductor de combi por violar a chicos con síndrome de down en Villa Ballester. El acusado continúa transportando alumnos de distintas escuelas de educación especial.

El primer caso ocurrió en junio de 2019, según reveló crónica.com.ar. Gladys, la mamá de la víctima, quien a su vez es tía de Araceli Fulles, la chica hallada estrangulada en José León Suárez, dijo que un día volvió “muy alterado de la escuela”.

“Bajó de la combi muy asustado y le preguntamos qué era lo que le había pasado. Nos dijo que Jorge estaba loco, que le bajó el pantalón y le tocó los genitales”, agregó la mujer.

Y afirmó: “Lo que más bronca me da es que siga manejando un micro con chicos discapacitados después de lo que hizo. Trabaja en varios colegios de la zona. Necesitamos que todo el mundo se entere de que es un violador para que nadie más esté en peligro”.

“Manoseó a mi nena, que era la última en bajarse de la combi. Ella no quería ir a la escuela porque tenía mucho miedo. Se hacía pis. La llevaba a un descampado cerca del CEAMSE de San Martín y abusaba de ella”, reveló Catalina, la mamá de otra de las víctimas, de 16 años.

La menor de edad se tapaba los oídos y se hacía pis cada vez que lo veía llegar. “Estoy sufriendo mucho. Jorge me toca, me besa y él estaciona y me toca toda. Me dice que quería hacer el amor conmigo, y me chupa ahí abajo”, comentó su madre.

“Cuando se quedan solos en la combi, el conductor le manosea los pechos por debajo de la ropa y en varias oportunidades le tocó la vagina por debajo de la ropa interior mientras el sujeto se tocaba el pene”, señaló.

“Si le contás a tu mamá que te abuso se puede suicidar como hizo el papá de tu amigo. Tené cuidado”, relató la víctima, de acuerdo con lo dicho por su madre.