Murió el femicida que mató a una excandidata a concejal por el Frente de Todos

Murió el hombre que estaba detenido por el femicidio de la excandidata a concejal por el Frente de Todos de Pilar. Matías Bernal, de 37 años, mató a martillazos en diciembre pasado a Laura Sirera e intentó quitarse la vida pero terminó detenido en el hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita.

Bernal estaba acusado de haber asesinado de 18 martillazos en la cara y la cabeza a su mujer María Laura Sirera, de 34 años, madre de sus dos hijos. Según trascendió, la mató en medio de una discusión por el proceso de separación que estaban transitando.

Los médicos de la clínica aseguraron que en las últimas semanas el femicida no quería comer y se arrancaba el suero. El hombre dijo por escrito que no sabía que Sirera había muerto y, aunque reconoció que habían discutido, no dio detalles de lo sucedido.

La fiscal Carolina Carballido, de la UFI de Violencia de Género de Pilar, lo había imputado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio” y le había tomado declaración indagatoria a principios de enero.

Los familiares contaron que desde hacía unas semanas Sirera y Bernal estaban en medio de un proceso de separación en el que alternaban quién dormía en la vivienda.

Historia del femicidio