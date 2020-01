Buscan a una chica desaparecida desde el domingo: fue a bailar y no volvió

Buscan a una chica de 19 años, llamada Julieta González Fontella. Regresaba de una salida en la localidad bonaerense Ramos Mejía y no volvió a ser vista ni a mantener contacto con su familia.

La adolescente, quien es madre de un nene de 5 años, salió a bailar y nunca llegó a su hogar. El último registro de ella es en la zona del Obelisco, en el microcentro porteño. Estaba acompañada por otra persona.

Búsqueda desesperada de una chica desaparecida de 19 años

Julieta estaba volviendo a su hogar, después de una salida con un amigo, en Ramos Mejía. Al día siguiente, la madre se dio cuenta que no le contestaba y que los mensajes aparecían como vistos. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta de su hija.

Al parecer, salió a bailar con un amigo, pero después volvieron temprano, porque ella se iba a encontrar con otra persona, cerca de su casa. El registro de las cámaras de seguridad del microcentro la muestran con una persona aún no identificada.

“El lunes no me podía comunicar, no me contestaba, y recién a las 17 aparecen como visto los mensajes. Después no aparece más nada, el celular no tuvo más señal”, dijo la señora, Fernanda Soria.

Sin embargo, la madre de la joven denuncia que la policía no está realizando una búsqueda como corresponde, para dar con el paradero de su hija. “Me dijeron que mucho no podían hacer porque era mayor de edad. Mi desesperación es porque pasan los días y no se activan los medios de búsqueda”, dijo.

Los datos para reconocer a Julieta: tenía puesto un short de jean, una musculosa gris, zapatillas y una riñonera con documentos. Para brindar cualquier información se pueden comunicar con el 911 o (011) 60493083.

