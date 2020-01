Habló la sobrina de José Alperovich y le pidió a la Justicia que avance

La sobrina de José Alperovich, quien lo denunció por abuso sexual, pidió públicamente que la causa en la Justicia avance lo más rápido posible.

La mujer, que tiene 29 años, realizó la denuncia contra su tío tanto en la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia de Tucumán, ya que las violaciones ocurrieron en ambas jurisdicciones. En total, habrían sido 7 abusos, cuando ella era menor de edad.

Las declaraciones públicas de la sobrina de Alperovich

“Quise estar presente en este acto, ante la dura exposición que sufrí el día anterior por la publicación sin consentimiento en los medios de comunicación del expediente de mi denuncia”, dijo la mujer, de quien se desconoce su nombre completo, para preservar su identidad.

“Yo respeto, por eso me pareció importante estar presente a pesar del estrés y la exposición que todo esto me genera. Ya no me impacta la dimensión que esto ha tomado, antes la cargaba sola”.

Se refirió a la audiencia pública, que se realizó ayer en la Cámara de Apelaciones en lo Penal. El juez, en aquel encuentro, dispuso que se lo investigue en ambos lugares al acusado, hasta que se decida dónde quedará unificado el caso.

“Es fundamental que se enciendan los motores de ambos juzgados para activar la investigación, en Buenos Aires y en Tucumán, según corresponda”, siguió la denunciante.

