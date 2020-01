Una famosa youtuber de maquillaje contó que es una chica trans

Una reconocida youtuber holandesa contó que es una mujer trans, en un video extenso, en el que contó cómo fue su transición durante su adolescencia y el apoyo que recibió de su círculo íntimo.

Nikkie de Jager o, como es conocida en YouTube por sus tutoriales de maquillaje, NikkieTutorials realizó un video muy distinto: quiso hacer saber a sus millones de seguidores que es una chica transexual.

La joven de 25 años no suele realizar declaraciones íntimas o personales, por eso impactó con su último material. Todos sus fanáticos la apoyaron por completo. A su vez, relató que fue amenazada y chantajeada desde que es famosa, pidiéndole dinero para que no se cuente “su verdad”.

“Es hora de dejar ir y ser verdaderamente libre. Cuando era más joven, nací en el cuerpo equivocado, lo que significa que soy transgénero. Soy NikkieTutorials, y soy Nikkie. Soy yo. No necesitamos etiquetas. Pero si vamos a poner una etiqueta, sí, soy transgénero. Pero al final del día soy yo”, aseguró.

Contó que su transición terminó por completo a la edad de los 19 años y que su familia la apoyó por completo, desde el inicio, especialmente su madre.

“A la edad de siete u ocho años solo vestía ropa de niña y me sentía increíble. Lo último que quiero en mi vida es que no confíes más en mí o que me mires con otros ojos”, siguió.

La comunidad trans en Argentina

Ayer, un periodista argentino, Walter Queijeiro, discriminó a Florencia de la V, por ser una mujer trans. Fue repudiado en las redes sociales, pero no es el único que perpetúa una discriminación para con la comunidad trans en el país.

Hace unas semanas, un reconocido boliche porteño no dejó entrar a una adolescente transexual al local bailable. Tras la gran presión social, los dueños del lugar deberá resarcirla económicamente.

Ahora, el gobierno incluyó en el Programa Médico Obligatorio el proceso de transición de género, por lo que no tendrá costo alguno para quienes quieran hacerlo.

