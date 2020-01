Vélez contrató a Centurión y puso una cláusula por violencia de género en su contrato

El club Vélez Sarfield está cerca de cerrar su primer refuerzo: Ricardo Centurión, quien tiene todo acordado de palabra para unirse al plantel que conduce Gabriel Heinze. En paralelo, la institución tiene pensado ponerle una cláusula de comportamiento debido a los antecedentes por denuncias de violencia de género.

En mayo de 2018, El Fortín creó un área contra la violencia de género dentro del club y desde ese espacio se impulsó un artículo en el contrato del futbolista que en el caso de que no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social y al protocolo será sancionado con la rescisión del contrato.

La cláusula no sólo se activará frente a hechos de violencia contra las mujeres sino también frente a otras conductas sociales.

“Más alla de que no estamos de acuerdo con la contratación no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la Comisión Directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista”, comentó la abogada Paula Ojeda, quien está a cargo de la oficina en Vélez, en diálogo con Infobae.

“Pedimos una cláusula. Por eso es importante que nos hayan escuchado y tomado en cuenta la propuesta por nosotras. Va a ser por primera vez en la historia que hay una cláusula así en un contrato”, agregó Ojeda.

En las últimas horas, Centurión se hizo la revisión médica y se sumará al plantel a préstamo por un año. Durante la última temporada, jugó en Atlético San Luis de México.

Centurión fue denunciado por su pareja Melisa Tozzi en mayo del 2017 en el juzgado Nº3 de Quilmes por lesiones y amenazas.

