Una perito forense denunció a un juez de La Plata por abuso

Una perito forense denunció a un juez de La Plata, por agresión y abuso, en su domicilio. “Mirá cómo me estoy poniendo”, contó que le dijo el acusado.

Se trata del magistrado Juan José de Oliveira y la acusación fue realizada por Emma Virginia Creimer. El abuso habría ocurrido el pasado 3 de enero, en el hogar del hombre, que conocía desde hace 15 años.

Según el relato de la víctima, estaban ambos tomando mate, cuando el hombre comenzó a insinuarse. Ella decidió retirarse del lugar y él la manoseó violentamente. Debido a esto, sufrió heridas leves.

“Acto seguido empezó a cambiar el lenguaje gestual, se cruzó de piernas, empezó a sonreírse sin motivo aparente y me dijo que no podía ofrecerme una relación estable”, relató.

“Le contesté que no estaba buscando ninguna relación con él; él volvió a arremeter con el hecho de que sólo podía ofrecerme relaciones ocasionales mientras me decía ‘estás ahí sentada enfrente mío con tan poca ropa que me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo’“, siguió.

“Entonces, me levanté y le dije ‘bueno Juan me parece que no tenemos nada más que hablar, me tengo que ir’. Cuando me paré y me di vuelta me agarró de atrás de la cintura, me giró y me empezó a besar en la boca y en la cara mientras yo trataba de empujarlo y sacármelo de encima”.

El hombre le dijo que se había equivocado, pero seguía manoseándola, al punto de colocar su mano por debajo de su remera. Finalmente, pudo salir de la casa y fue al Hospital Rossi.

