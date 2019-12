Repercusión por una frase de Chechu Bonelli: “Si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona”

Chechu Bonelli brindó una fuerte declaración, en una entrevista con el diario La Nación. “Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo”, dijo.

La conductora televisiva sostuvo que, si no se hubiese casado con su actual marido, el futbolista Darío Cvitanich, sería una “solterona”, dedicada exclusivamente a su carrera profesional.

Chechu Bonelli y su declaración machista

La también modelo expresó que su padre es quien toma todas las decisiones en su casa, por lo que ella se puso contenta, cuando “aprobó” a su actual marido, como su pareja.

“Le cayó tan bien que cuando surgió la posibilidad de que Darío se fuera a Europa, me dijo: ‘Vos dejás tus cosas, armás el bolso y te vas con él’. Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que, si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo”.

Frente a esta declaración, las redes sociales opinaron al respecto, expresando lo machista que era la frase. Hasta el momento, Chechu no habló sobre la repercusión de su reportaje.

Leyendo la nota de Chechu Bonelli, me da pena todo en general. Siempre busca la aprobación de su papá, que su marido la admire, piensa que el sufrimiento por amor es parte de cualquier mujer y que las mujeres son todas prejuiciosas. Chechu, ¡El feminismo te espera cuando quieras! — Florencia María (@flortundis) December 26, 2019

Que buenas declaraciones de Chechu Bonelli, si no dejas de vivir para tu trabajo, vas a terminar como una solterona. Prefiero lo 2do antes de ser una machista que piensa que el único final feliz al que puede aspirar una mujer es tener un hombre al lado. Boluda de mierda — Ailyn ? (@ailumq) December 26, 2019

A mi lo de Chechu Bonelli me parece un horror pero digamos que es un discurso muy común.

De hecho, ¿a cuántas nos dijeron que teníamos que bajar el tono porque sino nos íbamos a morir solas?

Por suerte mi novio me deja hablar fuerte ahre — flor ? (@florapondia) December 26, 2019

Cuando leí el título me indigné. Cuando leí la entrevista, me preocupé. Todos los signos de alarma:

– padre que toma “todas las decisiones”

– marido “permisivo”

– empleadores “piadosos”.

… Hagamos ateneos con hijas con esta entrevista como lectura.

https://t.co/5BeaAoh4Ra — Analía Orr (@AnaliaOrr1) December 26, 2019

No pude terminar de leer la nota de Chechu Bonelli.

Su vida entera comandada por su padre y dejó todo por un tipo.

Qué lindo ser terrible solterona. — ?Melisandrx???? (@Melisandra88) December 26, 2019

