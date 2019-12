J. K. Rowling, en contra de las personas trans: fue repudiada en Twitter

J. K. Rowling indignó a sus fanáticos y lectores, por un tweet, en el cual defendió a una mujer transfóbica. “¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real?”, expresó.

La escritora británica se pronunció a favor de Maya Forstater, quien perdió su empleo por expresar su rechazo, públicamente, a la ley que permite elegir libremente la identidad sexual en el documento, en el Reino Unido.

La mujer inglesa twitteó en contra de que las personas transexuales puedan modificarse su identidad de género, en el DNI.

“Vestite como quieras, llamate como quieras. Acostate con cualquier adulto de forma consentida. Viví tu vida lo mejor posible, en paz y a salvo. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real?”, dijo.

