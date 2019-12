La mujer que denunció a Pablo Rago por violación: “No hablé antes porque él tenía mucha influencia”

La mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual volvió a hablar públicamente y brindó más detalles. “Ahora salí a hablar porque pude. Porque vi que a las mujeres se las escucha más. No hablé antes porque él tenía mucha influencia. Así como me ofrecía trabajos podía hacer que no me contrataran nunca más”, dijo.

Érika Basile expresó que no quiso hablar antes, porque tenía miedo de que el actor realizara una represalia en su contra. El hecho ocurrió en diciembre de 2015, cuando aún no se hablaba, con tanta intensidad como la actual, de violencia de género, feminismo y femicidios.

Érica Basile, la denunciante de Pablo Rago, volvió a hablar sobre el caso

En diálogo con Clarín, expresó su miedo a lo que pudiera hacer el artista, debido a la denuncia de ella. La denuncia corresponde a un abuso, en el marco de una relación sexual, que comenzó siendo consentida. Luego, el actor la obligó a realizar una práctica sexual no consensuada.

La víctima realizó la denuncia penal en la Comisaría Vecinal N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

