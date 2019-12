Pablo Rago fue denunciado por violación y acoso sexual

Una mujer denunció por violación y acoso sexual al actor Pablo Rago. La víctima habló con el ciclo radial El Show del Espectáculo y contó que fue abusada sexualmente con acceso carnal.

La mujer realizó la denuncia penal en la Comisaría N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interviene en la causa el Juzgado en lo Correccional y Criminal N°73.

El actor Pablo Rago fue denunciado por violación: el caso de Érica Basile

Según contó en el reportaje, se conocieron y él le prometió trabajo de maquillaje o limpieza. La invitó a su casa y fue allí donde ocurrió el delito sexual.

“Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida”, contó Érica, agregando datos escatológicos.

“A todo esto, estaba con una cámara profesional filmando y no me dejó usar el celular a mí. Me habían llamado por teléfono y se puso histérico diciendo ‘seguramente es tu ex’. Se puso loco y no me dejó atender. Fue una situación fea, me sentí encerrada”, dijo.

“Es un violento y un machista. La mujer es un objeto para él. Está claro. Juega con la necesidad de la gente. Siempre me denigró y dejó en claro que tenía el poder”, expresó la víctima.

A su vez, la mujer expresó que, una vez ocurrido el episodio, el artista le seguía hablando por mensajes de texto, acosándola y mandándole videos masturbándose, pidiéndole de verse.

Finalmente, Basile agregó que tiene ataques de pánico y que tardó en hablar por miedo a represalias del actor. “Que intervenga la Justicia. De alguna manera, eso me daría paz para que no quede impune. Porque tiene todas las de ganar y no es justo que porque sea reconocido abuse así”, concluyó.

