Le autorizaron tener género no binario en el DNI

Una persona de Tierra del Fuego logró que en su DNI figure su género no binario, ni hombre ni mujer. “Por primera vez, en mucho tiempo, me siento libre y feliz”, sostuvo.

Se trata de Shanick Lucián Sosa Battisti, quien logró la aprobación para figurar con su verdadera identidad de género: no binario.

Tierra del Fuego: se aprobó, por primera vez, que figure género no binario en el DNI

“Desde hace más de 10 años me siento diferente a la mayoría de las personas. No me considero ni varón ni mujer. Y estuve todo este tiempo buscando un significado a eso que sentía. Tuve dudas, me deprimí. Hasta que encontré a gente que le pasaba lo mismo y con ellos encontré la fuerza para hacer este reclamo”, expresó, en diálogo con Télam.

Shanick expresó que estos últimos meses fueron de “lucha”, pero que ahora se siente “libre”, tras el fallo judicial que obliga al Registro Civil provincial a realizar el cambio de género.

