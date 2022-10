Estos son los chefs de Argentina que están entre los 100 mejores del mundo

La comida Argentina ha destacado entre la gastronomía mundial debido a la cantidad de sabores y múltiples influencias culinarias con las que contamos, gracias a las distintas inmigraciones que llegaron a nuestro país, por ello no es de extrañar que los chefs argentinos se destaquen internacionalmente.

En ese sentido y como reconocimiento a esto, la organización The Best Chefs incluyó en su ranking 2022 a tres chefs argentinos, cuya labor destaca en restaurantes de Europa y Asia. Es una premiación que apunta a reconocer a los cocineros, y no a los restaurantes, a diferencia de lo que sucede con otros galardones.