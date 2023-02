El chef argentino Mauro Colagreco recibió una de las distinciones más importantes de Francia

Cabe destacar que Colagreco cuenta con más de 25 años de labro, en los que no ha dejado de sorprender a todo el mundo con su gran talento y habilidad para cocinar exquisitos platos.

Es por ello que ha podido abrir más de 10 restaurantes en varias partes del mundo destacando países como: Francia, China y Argentina.

A pesar de esto, el chef no es el único argentino en recibir la distinción, pero si el primero en su profesión en recibirla.

image.png

Estos son los otros argentinos en recibir la prestigiosa distinción:

El escritor Jorge Luis Borges .

. El artista plástico Julio Le Parc .

. El dibujante Quino y a su obra más famosa, Mafalda .

y a su obra más famosa, . La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto .

. La cantante Susana Rinaldi .

. El periodista José Claudio Escribano .

. La conductora Mirtha Legrand.

Estos son los chefs de Argentina que están entre los 100 mejores del mundo

La comida Argentina ha destacado entre la gastronomía mundial debido a la cantidad de sabores y múltiples influencias culinarias con las que contamos, gracias a las distintas inmigraciones que llegaron a nuestro país, por ello no es de extrañar que los chefs argentinos se destaquen internacionalmente.

En ese sentido y como reconocimiento a esto, la organización The Best Chefs incluyó en su ranking 2022 a tres chefs argentinos, cuya labor destaca en restaurantes de Europa y Asia. Es una premiación que apunta a reconocer a los cocineros, y no a los restaurantes, a diferencia de lo que sucede con otros galardones.

The Best Chef Awards 2022, Madrid, Spain

The Best Chefs es una organización creada en el año 2015 por la neuróloga polaca Joanna Slusarczyk y el cocinero italiano Cristian Gadau, Se trata de una comunidad de cocineros, que lleva adelante diversas actividades educativas vinculadas con la cocina.

En 2022 se celebró la sexta edición de esta premiación, celebrada en Madrid, España. El ranking, el cual se elabora a través de la votación de cocineros, periodistas y consumidores, tiene la posibilidad de elegir a sus favoritos entre una lista inicial que incluye a los 100 ganadores del año anterior, más 100 “nuevas caras”.

Los chef de Argentina que figuran en el ranking trabajan en el exterior. Quien se ubica más arriba en el ranking, en el puesto 22, es el reconocido y multipremiado Mauro Colagreco, que continúa juntando estrellas Michelin en los distintos proyectos gastronómicos que lleva adelante, entre los que se destaca el restaurante francés Mirazur, localizado en la Costa Azul.

Finalmente, en el puesto 85, se encuentra Paulo Airaudo, nacido en Río Cuarto, en Córdoba. Airaudo brilla en la ciudad de San Sebastián con su restaurante Amelia, que ya ha recibido dos estrellas Michelin. Él, por su parte, es el primer extranjero en conseguir una estrella Michelin en el País Vasco, aunque ya acumulaba varios de estos galardones: su restaurante La Bottega, de Ginebra, recibió una, mientras que otras dos fueron otorgadas a Da Terra, en Londres.