Premios Billboard: los deslumbrantes looks de Tini Stoessel y Emilia Mernes en la alfombra roja

Este 29 de septiembre se celebraron los Premios Billboard Latin Music Awards 2022, que reúne lo mejor de la música latina, y donde varios artistas argentinos dijeron presentes. Pero las que se robaron todas las miradas en la alfombra roja fueron Tini Stoessel y Emilia Mernes, que lucieron unos looks extraordinarios para la importante gala.

El evento se llevo a cabo en el Watsco Center de la ciudad de Miami, y desde las 20 horas transmitieron la tan esperada alfombra, donde dieron paso la gran lista de famosos. Emilia Mernes fue recibida por la ex Miss Universo y animadora de Telemundo, Andrea Meza, y mostró su outfit completo a la cámara, donde contó que estaba vestida de Versace. "Me vine discreta, estoy full Versace. Estoy muy contenta con el look, mucho brillo", dijo la cantante.