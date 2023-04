Nathy Peluso la rompe: se estrena como diseñadora para la marca Desigual

La artista presentó una colección de piezas que reivindica la diversidad de formas en los cuerpos. "Nadie tiene un cuerpo perfecto, la diferencia es mucho más divertida y no deberían importar tanto los cánones".

"La moda es un vehículo de expresión muy potente para los artistas", que les ayuda a "vestir" sus "actitudes", comentó Nathy Peluso en una entrevista a la agencia de noticias EFE poco antes de enseñar sus modelos en una pasarela de Madrid.

Esta faceta, con la marca de ropa Desigual, se une al lanzamiento inminente de un nuevo disco "cargado de canciones diferentes que son todo un mundo" y con las que se atreve también a producir. Así que vive "la apertura de un momento superpotente", reconoció.

A statement right from the yellow carpet of the #NathyPelusoxDesigual collection launch event. #nathypeluso #desigual #newdesigual @Nathy Peluso