Met Gala 2023: Los 7 mejores looks en la alfombra roja

La Met Gala 2023 estuvo llena de sorpresas, looks inimaginables y mucho glamur. La celebración anual que se realiza en el Metropolitan Museum de Nueva York es la cita la de moda más importante del mundo.

En la edición de la Met Gala 2023 se posicionó a Karl Lagerfeld como la temática principal y única de la noche . Por lo general, la alfombra roja de este evento es una de las más llamativas del circuito de 'red carpets', porque las 'celebrities' y sus estilistas fluyen al máximo a la hora de elegir los 'looks', que se centran en la fantasía y en el "más es más".

Lo que ocurre en la Met Gala solo solo se puede saber a través de las redes sociales, pues es un evento que no se retransmite, por ello, las plataformas digitales explotaron con los icónicos looks de las mejores vestidas.

Met Gala 2023: Los looks más icónicos

-Penélope Cruz: La novia de la noche y una de las más aplaudidas, Penélope brilló en su papel de embajadora legendaria de Karl Lagerfeld y 'co-chair' de la noche (una de las coanfitrionas).

metgala1.jpg

-Dua Lipa: La artista eligió un vestido inspirado en uno que llevó antaño Claudia Schiffer, una auténtica fantasía, elegante y sobria. También era una 'co-chair' durante la gala.

metgala2.jpg

-Gigi Hadid: Hacía mucho tiempo que no la veíamos en un evento público, y su reaparición fue así de espectacular, con el tul como protagonista. En la alfombra estuvo mucho tiempo con su amiga del alma, Kendall.

metgala5.jpg

-Billie Eilish: La cantante sorprendió con un 'look' con el pelo negro, una nueva apuesta que le queda genial. ¿No te recuerda un poco a Emily Blunt?

metgala6.png

-Anne Hathaway: La actriz iba vestida como una especie de novia, y compartió momentos superdivertidos en la alfombra con Jared Leto y Salma Hayek. Esta mujer tiene que ser la fiesta en cada evento en el que está.

metgala4.png

-Amanda Seyfried: Si bien no ha sido aplaudida por todos, la fantasía de que se anime a desmarcarse de los vestidos largos, colas y escotes, es de destacar, así que brava, Amanda.

metgala8.jpeg

-Margot Robbie: Lo cierto es que da igual lo que se ponga la actriz, que siempre va a estar espectacular, pero este diseño con esa apertura 'crop' es de lo más sexy. Barbie estaba guapísima.