Margot Robbie: Los cuatro icónicos looks inspirados en Barbie

Toda la previa al estreno del filme ha sido un despliegue de publicidad y márketing que ha impulsado aún más la tendencia Barbicore, la cual resurgió desde finalesde los 90 y principios de los 2000 y que ahora tiene más fuerza desde que el año pasado se filtraron las primeras imágenes de la película.

Barbie (1).jpg La película Barbie no podrá ser proyectada en las salas de cine en Vietnam

Margot Robbie ha trabajado con un equipo de profesionales liderados por el estilista Andrew Mukamal, la maquilladora Pati Dubroff y el peluquero Bryce Scarlett, han recorrido medio mundo (Los Ángeles, México, Seúl, Londres...) haciendo en cada ciudad un homenaje a la muñeca, con trajes diseñados por grandes firmas de moda como Versace o Balmain.

Margot Robbie: los looks más icónicos de Barbie

Barbie 'Earring Magic' de 1992 (Robbie, de Balmain): En México, el pasado 6 de julio, Robbie lució un 'look' casi idéntico al de la Barbie Earring Magic de 1992 con un vestido fucsia de escote y mangas transparentes de Balmain que, igual que la muñeca, completó con llamativos pendientes de estrella y un cinturón de cadena. Incluso la estilista Bryce Scarlett copió las ondas de su melena.

barbie5.png

Barbie del Día a la Noche de 1985 (Robbie, de Versace): En Seúl, el 2 de julio, la actriz australiana replicó el mítico atuendo 'working girl' de Barbie, el del modelo 'Day to Night' de 1985. Un modelo ejecutiva 'fashionista' en rosa tocado con un sombrero. El estilista Andrew Mukamal logró recrear el 'look' con un traje de falda lápiz y chaqueta con solapas blancas de Versace y un bolsito de asa corta. Por supuesto, remató el atuendo con sombrero tipo canotier con una banda fucsia.

barbie6.png

Barbie del 'Día a la Noche', versión nocturna (Robbie, de Versace) En Seúl, pero en un evento publicitario por la tarde, Robbie se transformó en la versión nocturna del juguete con esta falda de tul y un corsé de pedrería brillante, también de Versace.

barbie7.png

Barbie 'Solo in the Spotlight' de 1960 (Robbie, de Schiaparelli) Para el estreno en Los Ángeles, el pasado día 9, Robbie se reservó su traja más deslumbrante: un vestido de alta costura de Schiaparelli sin tirantes con un voluminoso dobladillo de tul. Como en otras 'premiere', actriz y estilista se basaron en un modelo icónico de la muñeca, esta vez, 'Solo in the Spotlight Barbie' (1960). Desde el pañuelo rosa pálido y los zapatos 'peep-toe' hasta los guantes de ópera negros y el collar de diamantes en capas... un clon perfecto. La firma compartió el proceso completo de la creación de la pieza, desde el boceto hasta el producto final, en Instagram (el vídeo bajo la el combo de fotos bajo estas líneas).