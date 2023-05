 Lindsay Lohan: el regreso triunfal de la moda a lo "Mean Girls"

Ahora, veinte años después y vista como una película de culto, Mean Girls vuelve a ser tendencia en la moda y el icónico uniforme de minifalda se ha posicionado como un infaltable ya que Chicas malas no puede entenderse sin la moda, que ejerce como un recurso narrativo más.

Ahora, minifaldas mínimas, sandalias de tacón, suéteres de color rosa (sobre todo los miércoles) y, por encima de todo, esa camiseta que reza “a little bit dramatic” estampado sobre el pecho de Regina George. “Ese look vive para siempre y sin pagar alquiler en mi cerebro”, confiesa Rita Rakosnik, divulgadora de cultura de moda en espacios como el podcast Tardeo.

CHICAS MALAS (Trailer español)

Lindsay Lohan: El regreso de Mean Girls en la moda

La de Mean Girls es una estética que está de vuelta y que ahora es frecuente en la calle y en las redes sociales con el regreso de las tendencias de la década de los 2000, y que constatan especialmente las más jóvenes de la generación Z.

En el mundo del espectáculo, artistas actuales como la trapera Bb Trickz en su video Mission suicida dan buena cuenta de esta estética impuesta por Lindsay Lohan y Rachel McAdams. “Me interesa muchísimo cómo Tina Fey incorpora la moda como un elemento clave del guión del film y cómo la directora de vestuario, Mary Jane Fort (también conocida por su fantástico trabajo en Bring It On), construye los modelitos de sus protagonistas”, admite Rita Rakosnik.

La estética de Mean Girls es la tendencia de los primeros años 2000, inspirándose en celebridades como Paris Hilton o las conejitas Playboy del reality The Girls Next Door". Pero la capacidad de los estilismos de Mean Girls de haber trascendido su tiempo gracias en parte a su icónico vestuario denota la inteligencia del gesto de Fort, que decidió nutrirse de la moda del pasado y también del futuro.