Lily Collins marca tendencia usando tacones con medias

En medio de la gira de promoción de la tercera temporada de Emily In Paris, Lily Collins mostró la fórmula de estilo que se convertirá en un infaltable durante la próxima temporada de Primavera-Verano 2023.

La estrella de Netflix, apareció en la gran premier que tuvo lugar en el Teatro de los Campos Elíseos de París, con un vestido firmado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Y en seguida, los looks creados por su estilista de moda, Rob Zangardi, hicieron lo suyo.

Lily Collins y su estilo de zapatos de tacón con medias

Dentro de la tendencia Primavera-Verano 2023, la actriz usó shorts a juego con una camisa larga de flores, de la firma Philosophy di Lorenzo Serafini. La actriz brilló en una nueva parada donde firmó glamour por todo lo alto con tacones Jimmy Choo y joyería Cartier.

El look de belleza de Lily Collins se complementó con un peinado de recogido alto con el que lució su reciente flequillo, manicura de uñas stiletto en tonalidad obscura y maquillaje en colores café creado con productos Lancome.

Sin embargo, contrario a la forma en cómo el look se estilizó sobre las pasarelas, para destacar en una de sus últimas apariciones previo al estreno de Emily in Paris, la estrella de 33 años reveló un detalle estilístico que sirve para añadir grados de sofisticación a un look. Se trata de llevar medias semitransparentes a juego con zapatos de tacón, ya sea de aguja o con plataforma, estos serán un truco infalible para la próxima temporada.