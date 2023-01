Iván de Pineda regresa al modelaje con la lujosa marca internacional 'Versace'

"Los súper modelos Mark Vanderloo e Iván de Pineda son las estrellas de la campaña masculina de Versace para la primavera-verano de 2023, casi tres décadas después de haber protagonizado su primera campaña con la marca", informó la marca.

La nueva campaña de Versace donde Iván de Pineda estará de modelo

Desde Versace informaron que la campaña es “realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca, y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre”, detallaron.

Y por su parte, Donatella Versace manifestó: "Me encantan estas imágenes de Mark e Ivan. Desde los 90 han definido lo que es ser poderoso, sexy, sensible y cariñoso. Son verdaderos hombres de Versace, no tienen miedo de expresar su creatividad a través de la ropa y su amistad a través de la cercanía de su relación".