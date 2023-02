Estilista de Jenna Ortega revela los secretos más impactantes de su look

Por ende, no es de extrañar que ahora Jenna Ortega también se convirtiera en un referente de la moda y ahora salen a la luz sus claves para armar su estilo, el cual ha causado sensación también, ya que suele usar looks imponentes.

La joven actriz de origen puertorriqueño ha conseguido llamar la atención en las alfombras rojas, ya que no solo ha demostrado carisma y elegancia. Sin embargo, el trabajo de su imagen no recae en ella sola y en ello tiene gran importancia su estilista Enrique Meléndez.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnSgm5ASX3i%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jenna Ortega (@jennaortega)

Se trata de un especialista en moda, que trabajó con músicos como Bruno Mars, Jason Derulo y Will.I.Am, y que ahora explicó cuál es el cambio que tuvo Jenna Ortega en su imagen y vestuario.

El nuevo estilo de Jenna Ortega

En una entrevista para Vogue, Enrique Meléndez, el estilista de Jenna Ortega, dio pistas del trabajo que hace con la actriz.

“Llevamos trabajando juntos desde 2016, cuando ella tenía 14 años, y es una alegría verla ahora en su elemento. Al principio, cuando nos conocimos, me dije: ‘¿Cómo se supone que voy a vestir a alguien tan joven?’”. Y agregó: “En cuanto nos conocimos un poco, empecé a entenderme con ella y a saber las marcas que le funcionan, y aquello fue prosperando hasta convertirse en lo que es hoy: una auténtica colaboración. A medida que se hace mayor, no se corta con lo que quiere. Eso me encanta”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmP7Dwcp6QC%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jenna Ortega (@jennaortega)

Jenna Ortega dio un paso al frente y se desprendió de la imagen adolescente. Ahora sorprende en los eventos más importantes con outfits inolvidables. Mientras que en los Globos de Oro lució un vestido de Gucci, en la semana de la moda de París, portó un diseño de Saint Laurent que se robó todas las miradas.

“Antes me dejaba ponerle muchas piezas con volantes y detalles de niña, pero ahora ha entrado en una época moderna pero glamurosa", dijo su estilista.

"La vi súper madura, pero a la vez muy natural y elegante, con el vestido negro de Saint Laurent que lució el año pasado en los Critics' Choice Awards, que fue nuestro primer paso para vestirla con otro rollo. Puedo decir con confianza que ese estilismo es el favorito de los dos hasta la fecha", concluyó.