El Look del bebé de Rihanna que la rompe la red: campera de cuero a puro lujo

rihanna (3).png

El sensacional look del hijo de Rihanna

El hijo de Rihanna usa unos jeans y una campera oversized de Fendi color verde con el monograma de la “doble F” de la casa italiana y con la layenda: “Trouble”, que en español se traduce como “Problemático”.

Al respecto, la revista ELLE US , indicó que el bebé, del que aún no se sabe su nombre usó las llamativas prendas para una lujosa cena en París en compañía de sus papás, Rihanna y ASAP Rocky.

rihanna7.png

Pero, esta no es la ocasión en la que Rihanna comparte detalles sobre su bebé, ya que hace unas semanas reveló cómo celebró Pascua y también dejó ver que a su corta edad, tiene lo necesario para ser un icono de la moda ya que, aunque aparece en pañal, también usa un costoso collar de diamantes y piedras preciosas con un crucifijo que al parecer le pertenece a la intérprete de Umbrella..

En una entrevista a British Vogue, la cantante confeso que una de sus partes favoritas de ser mamá es vestir a su hijo. RiRi contó que: “Uno de mis conjuntos favoritos que tiene es una versión en miniatura de uno de Rocky”, dijo Rihanna. “Me gusta vestirlo con cosas que no parecen ropa de bebé. Me gusta empujarlo. Le he puesto estampados florales. Lo he vestido en rosa fuerte. Me encanta eso. Creo que la fluidez en la moda es lo mejor. Siempre compro en el departamento de hombres, ¿sabes?”.