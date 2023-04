Camila Homs: el radical cambio de look que sorprendió a todos

Para la temporada otoño invierno 2023, la modelo argentina Camila Homs decidió que era oportuno hacer un cambio de look . El de ella se trató de uno radical, en el que cambió totalmente su tono de cabello y estrenó nueva imagen.

La ex de Rodrigo de Paul mostró ante sus seguidores en plataformas digitales lo que hizo con su cabello, generando halagos. Decidió cambar su color de pelo rubio a un castaño acaramelado y publicó una foto en la que ella misma describió el tono como "Brown girl baby" .

camilahoms4.png

Tras publicar la imagen, Camila Homs recibió cientos de comentarios que dieron me gusta a su nuevo rostro con el pelo color marrón chocolate como "Bueeeeeno" con emoticones de fuego en llamas, "Pooooor favoooooooor", "Hermosaaaa todo te queda super!!", "Diosa mil", con emoticones de corazones rojos, aunque hubo otros a los que no les gustó su cambio: "Me gusta más rubia".

La mamá de Francesca y Bautista, destacó este viernes en el programa Desayuno Americano, en América, que está en tratativas de firmar contrato con Marcelo Tinelli el Bailando 2023, aunque destacó que "todavía faltan cositas", sobre la negociación con el productor de televisión.

¿Camila Homs estará en el “Bailando”?

A la salida de una reunión con la producción del “Bailando, Locho Loccisano le consultó a Camila Homs sobre su disposición para participar en el show de Marcelo Tinelli. “Tengo ganas, si, muy interesante la verdad, me gustó la propuesta", dijo.

camilahoms1.jpg

También explicó que faltan cerrar "cositas, que tengo que hablarlas con mis representantes". "Me encanta bailar, pero no soy bailarina", comentó Camila Homs, pero luego confesó que estudió baile "de chica".

Al final de la entrevista, Locho le preguntó "del 1 al 10, ¿cuán adentro estás del 'Bailando 2023'?", y Camila Homs respondió: "No sé, pensalo vos, te lo dejo a tu criterio". Finalmente, el cronista le preguntó si la veremos en el 'Bailando', y cruzando los dedos, expresó: "Ojalá".