Así debuta Anabel Sánchez en pasarela: rodeada de famosas

Anabel Sánchez estuvo en un desfile para más de 15 marcas de moda y diseñadores de alta costura, como Claudia Arce, Susana Ortiz, Gerardo Casas, Carla Di Doménico, entre otras, que estuvieron presentes en este mega encuentro de la moda y la belleza.

El estreno de la joven, que se hizo viral tras publicar en TikTok un video de un casting para Vogue, trabajó de foma profesional, llegó a la hora prevista, y se preparó para salir a escena en una pasarela de 20mts de largo junto a sus colegas, según reseña la revista Caras Perfil.

Recibió ovaciones del público, además de buenos comentarios por parte de los conductores del evento, Chrisitan Sancho y Luli Fernández. Luego del carrusel de modelos, posó junto a todas las top models.

la realidad que en mi mente estaban pasando muchas cosas negativas , estaba muy nerviosa pero no puedo dejar que esos pensamientos me ganen y no me dejen tener los pies sobre la tierra . Cuando esto pasa , entro a sus mensajes de amor y todo se calma. más que nunca trabajo y estudio y es para ustedes también . no veo la hora de empezar a hacer realidad todo lo que tengo en mente para devolverles todo lo lindo . gracias realmente. esto es por el apoyo de ustedes , sigo preguntando si todo es real y que lindo fue conocerlos hoyyy .