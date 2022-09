Moda Genderless: ¿Llegará a ser socialmente aceptada?

La tendencia genderless o mejor conocida como “sin género”, cada vez va tomando mayor auge en el mundo de la moda. Sin embargo, sus defensores aseguran que no se trata de una tendencia sino de una forma de comunicación y amor propio.

La moda genderless, también conocida como andrógina, ha tomado gran relevancia en la industria, así como en la sociedad en general. Todo bajo la premisa de que las prendas que use una persona ya no debería de influir en la manera de percibirla y concebirla.

gendrless.jpg

Sin embargo, hay países en el que el machismo ha prevalecido durante años, aún suena un tanto difícil y complicado para algunas personas ver a un hombre vistiendo falda o vestido.

Aunque antes era algo fuera de lo común, ahora es más frecuente ver a estrellas del espectáculo como Harry Styles o Bad Bunny vistiendo faldas y vestidos, sin embargo en la vida real aún la tendencia no encaja del todo.

De hecho, en la industria de la moda para algunos sigue siendo un problema, hace solo unos meses se hizo viral una publicación en el diario ‘NY Post’ llamado: “‘Vestirse como lesbiana’ es una nueva tendencia sexy y ‘poderosa’, dice experta en moda”.

¿De qué trata la moda genderless o andrógina?

Para despejar algunas dudas sobre moda genderless en México, el portal Cultura Colectiva conversó con algunos expertos de moda y también de la sociología.

genderless3.jpg

Mancandy, diseñador de moda y músico mexicano que lleva 15 años en la industria, así como es reconocido como uno de los pioneros de la moda sin género en México, sobre el concepto, señaló: “Lo más importante de este tema es recordar que la moda es un medio de comunicación, no nada más son prendas, no nada más es una industria es la manera en la que mucha gente como yo en mi caso como diseñador, me expreso y doy un mensaje al mundo”.

“Y asimismo, la gente también usa la moda no nada más para vestirse sino para mandar un mensaje, para oponerse, para dar un statement. La moda andrógina más que simplemente ser un género que si es ropa para hombre o mujer o un espacio en una tienda, es la manera en la que la gente puede comunicarse y ser elle mismo”, puntualizó.