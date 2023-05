Uñas: las Jelly Nails con extra brillo que son tendencia en redes

La tendencia apunta a que se resalte el tono natural de la uña, además de blanquear el borde inferior y al mismo tiempo, potenciar el tono del resto de la uña en un color rosado.

Reply to @opuslondon took @Kellie Baldwin ‘s advice and used 3 coats for a more pinky look it gives a jelly nail look! #diornailglow #dior #swatch #jellynails