El video más real de Bella Hadid y su rostro sin una gota de maquillaje

Bella Hadid decidió convertirse en una de ellas. Primero compartió un sorprendente posado en lencería que dejó a sus seguidores sin palabras y la modelo ha decidido mostrar cómo es la textura real de su piel.

El video de Bella Hadid

Aunque su hermana, la también supermodelo Gigi Hadid, compartió unas imágenes sin una gota de maquillaje, Bella Hadid decidió dar un paso más y se ha grabado justo después de despertarse, aún tumbada en la cama, despeinada y sin una gota de maquillaje.

La modelo, sin temores, compartió el video en TikTok, enseñando su versión más natural donde muestra su rostro con ojeras y algunas manchitas, siendo una de las publicaciones más reales de la famosa.

Así, no solo mostró la piel de su cara tal cual se despierta, sino que la modelo también ha querido sincerarse con sus seguidores sobre la ansiedad que sufre. A lo largo del vídeo ha contado que "lo que quería mostrarles era lo estúpida que me siento a veces, cuando estoy acostada aquí", además de afirmar cuando trabaja tanto, "mis logros me hacen sentir mejor, lo cual es muy poco saludable".

De igual forma, Bella Hadid ha revelado que se repite varias frases para hacer frente a la ansiedad: "Hoy vamos a tener un día increíble, Bella", "No vas a dejar que tu ansiedad te anule hoy, Bella" o "Soy la chica más afortunada del mundo y estoy muy agradecida por todo lo que el universo me da".