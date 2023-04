El tratamiento rejuvenecedor de Nicole Neumann: "con piel de bebé"

Nicoleneumann.png

¿De qué trató el procedimiento que se hizo Nicole Neumann?

“Bueno, acá me estoy preparando la piel para hacerme un tratamiento que te renueva, te regenera la piel y quedas así, con piel de bebé”, lanzó con una sonrisa Asimismo, explicó que se trata de un tratamiento al que se somete para generar colágeno, eliminar irregularidades, tensionar, y rejuvenecer la cara.

Al terminar el procedimiento estético Nicole Neumann se grabó el rostro, mostrando el resultado desde su auto y y acompañó el video con la canción “Carita de ángel” de King Eduar, dejando en claro su alegría por el resultado final del tratamiento facial.

Nicoleneumann2.png

En estos últimos días, la modelo estuvo en el centro de la polémica luego de que su ex, Fabián Cubero, expusiera públicamente el distanciamiento que ella tiene con su hija mayor, Indiana. Más allá del escándalo mediático, Nicole no duda en compartir a diario con sus seguidores las diferentes producciones de fotos que realiza, y sus increíbles looks para Los 8 escalones.

Días atrás también Nicole Neumann se mostró enojada ante las preguntas de la prensa sobre la situación con su hija Indiana. La modelo intentó eludir las respuestas, pero lanzó monosilábicas frases que dejaron entrever una incomodidad poco habitual en sus diálogos.

“Inventan mucho”, dijo luego de que el cronista de Intrusos le insistiera sobre el tema, que se incrementó mucho más tras un posteo de su pareja Manu Urcera que amplificó los rumores. Fabián Cubero, el ex de la modelo, había dicho la chica no se sentía cómoda con su mamá y por eso estaba viviendo con él.