Cejas: Lo que realmente debes saber sobre el microblading

Es una técnica de embellecimiento que se ha hecho famosa en los últimos años por varias ventajas que ofrece, entre ellas el hecho de que no es permanente, pues dura entre 8 y 12 meses. Sin embargo, así como tiene sus beneficios, el microblading puede tener algunos aspectos negativos que no suelen difundirse mucho.

Cejas: algunas verdades sobre el microblading

El precio

Aunque puede ser tentador dejarse llevar por el costo más accesible; no obstante, corremos el riesgo de caer en manos pocos experimentadas. Antes de someterte al tratamiento investiga bien cuáles son las opciones más seguras y capacitadas.

Alergia a los pigmentos

El primer riesgo al que podemos enfrentarnos en este tratamiento para cejas es que resultemos ser alérgicas a los pigmentos que se utilizan. El responsable del tratamiento debe realizarte una prueba de alergias cuando menos 48 horas antes de iniciar el microblading. Recuerda que este punto es obligatorio.

No es para todos

Agenda una cita con tu dermatólogo y pídele que examine tu piel para determinar si es apta para el tratamiento. Puede que el microblading te irrite o cause algún otro tipo de daño. Además, solo puede realizarse sobre piel sana; que no tenga queloides, capilares rotos o cicatrices. Está contraindicado para personas que padecen hepatitis, hemofilia, enfermedades autoinmunes o diabetes, así como para mujeres embarazadas.

Posibles infecciones

Si no se toman las precauciones adecuadas, la zona de las cejas puede acabar infectada. Para evitarlo, recuerda no tocarte, frotarte o rascarte las cejas. No te expongas al agua de albercas o saunas, además de que el cloro puede impedir que los pigmentos se fijen adecuadamente. También aléjate de exposiciones prolongadas al sol y de actividades que provoquen mucha sudoración.