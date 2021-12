“AISLAMIENTO SOCIAL”, un cortometraje documental para interpretar la pandemia

“Sacar algo bello e inspirador del encierro, ese el rol fundamental del arte y la cultura en la sociedad”, cuenta Patricio Di Stabile, bailarín, coreógrafo y productor de “Aislamiento social”, un cortometraje documental en el que argentinos que integran las compañías de ballet más importantes del mundo cuentan -a través de coreografías- las emociones y vivencias en tiempos de cuarentena.



El cortometraje fue seleccionado por el Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires y podrá verse a través de la plataforma YouTube el próximo 9 de diciembre a las 19 hs.



“Una película independiente que surgió y nació con mucha fluidez pero con mucho trabajo. Un equipo que se formó y que me llena de emoción y orgullo. no puedo parar de agradecerles. Me cumplieron un sueño.”, asegura Patricio.

La obra estará disponible de manera gratuita hasta finales del mes de diciembre.

“Verán a La danza clásica en un formato diferente, uniendo continentes y corazones a través de la virtualidad en un momento tan particular y difícil.”, añade el bailarín.

Para poder acceder a la película deberán entrar al link de la plataforma: youtube.com/aislamientotv o seguir en Instagram a @aislamientotv para obtener más información.