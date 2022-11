Entre lágrimas: Javier Pinola anunció su retiro del fútbol

En un video donde se ve notablemente emocionado, el delantero compartió la inesperada noticia: “Se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico. Hoy va a ser el último partido de mi carrera ”, dijo en una entrevista a ESPN entre lágrimas.

Y más adelante agregó: “Quiero agradecer a todos los que han estado en todos estos años de mi vida a mi lado. Me han acompañado, me han hecho crecer y me han hecho mejor persona”.

https://twitter.com/xLeandro7/status/1591863439169064961 Con mucha emoción y lágrimas, Javier Pinola anuncia su retiro del fútbol.



GRACIAS POR TODO pic.twitter.com/VDqWOYaja1 — (@xLeandro7) November 13, 2022

Las palabras de Javier Pinola conmovieron a todos los hinchas del River, y cerró diciendo: “Hasta acá llegué, con 39 años, en el club que soñé toda mi vida con jugar, desde chiquito”. El jugador no detalló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, ni qué hará en el futuro con su carrera, sin embargo, los rumores ya circulan en redes y dicen que podría sumarse al cuerpo técnico que encabezará Martín Demichelis en el Millonario.

River despidió a Javier Pinola

Minutos después de que Javier Pinola anunciara su retiro del fútbol, en las redes oficiales de River compartieron un mensaje agradecimiento por lo brindado al club.

“Después de defender nuestros colores por más de cinco años, en los que obtuvo ocho títulos, Javier Pinola anunció el final de su gran carrera como futbolista profesional. ¡Gracias por todo y lo mejor en tu nueva etapa”, expresaron, junto a un flyer que rápidamente se hizo viral en redes y donde le agradecen por todo.