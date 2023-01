¿Volverá Carmen Villalobos?: Anuncian nueva temporada de Sin Senos no hay Paraíso

Telemundo ha confirmado el regreso de Sin Senos no hay Paraíso, teleserie en la que Carmen Villalobos tuvo el papel protagónico. Esta vez habrá una nueva entrega de la telenovela. El anuncio fue realizado en un evento organizado por la empresa televisiva y a la gala acudieron actrices que participaron en la primera entrega, entre ellas la colombiana Catherine Siachoque.

En el evento no estuvo presente Carmen Villalobos y hasta ahora ni ella ni Telemundo han confirmado su participación en esta nueva entrega, aunque los fans no pierden la esperanza de verla nuevamente en su papel de Catalina Santana.

La cadena Telemundo ha adelantado algo de lo que será esta nueva temporada: “En el mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos incansables por proteger a su familia”, y promete “estar llena de la misma acción y drama que los fans han llegado a esperar y amar”.

¿Carmen Villalobos estará en la nueva temporada?

Fue en 2020, a través de una transmisión en vivo en el canal de YouTube Telemundo Novelas, que Carmen Villalobos habló sobre las posibilidades de volver a esta telenovela, la cual dejó abiertas las puertas para una continuación de la historia.

“Lo que nos dijeron es que no, que no iba a haber más temporadas. Ese fue el final. Sí quedó abierto, sí quedaron muchas historias sin resolver, siento que sí quedaron unas cosas pendientes y que sí definitivamente debió haber otra temporada para poder cerrar todo esto que quedó tan abierto”, opinó entonces.

“Yo sí, yo feliz. Realmente a mí Sin senos sí hay paraíso me ha dado tantas alegrías a nivel profesional que obviamente no dudaría en decir que sí”, dijo. “Sé que no van a haber más temporadas, pero si el día de mañana, o más adelante, nos dicen que hay otra, pues se le mete todo el alma y todo el corazón a otra temporada más”, dijo en ese entonces.