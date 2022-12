¿Una segunda parte de "Chicas pesadas"? Lindsay Lohan y Amanda Seyfried hablan de esto

chicas_pesadas_0.jpg

En ese sentido, recientemente salió a la luz una extensa conversación que mantuvieron Lindsay Lohan y Amanda Seyfried, a través de Interview Magazine, donde el tema de Chicas pesadas resultó ineludible.

Amanda Seyfried se reunió recientemente con su coprotagonista de Mean Girls para hablar sobre la nueva película de Netflix de Lindsay Lohan, Falling for Christmas y allí aprovecharon de conversar sobre hacer una secuela de su icónica película en el futuro.

La conversación entre Lindsay Lohan y Amanda Seyfried

"No lo sé", le dijo Lindsay Lohan a Amanda, "escuché algo acerca de que era una película musical y pensé, 'Oh, no'. No podemos hacer eso. Tiene que ser el mismo tono". Por su parte, la protagonista de Mamma Mia estuvo de acuerdo en los términos de un posible reboot y dijo, "Sí. Simplemente sería completamente diferente".

De este modo, quedó abierta la posibilidad de un spin-off. "De todos modos, Tina [Fey] está ocupada. Ella se encargará de eso", dijo Amanda Seyfried. "Escucha, todos somos parte del mundo de los demás, nos guste o no, y es realmente agradable estar en contacto como adultos".

Lindsay Lohan compartió que las excoprotagonistas tienen un vínculo especial hasta el día de hoy y dijo que "todos siguen siendo iguales". Ella añadió, "Es divertido tener ciertos recuerdos que no podemos compartir con nadie más".

Posteriormente, la protagonista de “Querido John” también le dio crédito a Lindsay por "crear un ambiente realmente divertido" en el set de la película, y admitió que no estaba segura de "cuán bueno iba a ser".

Lindsay, sin embargo, compartió que se dio cuenta de que había algo especial en el proyecto mientras trabajaba en él, aunque no tenía idea de que seguiría siendo una película clásica todos estos años después.

"Tenía la sensación, solo porque no siempre te diviertes mucho haciendo películas y sabía que se iba a notar", explicó. "Pero nunca me di cuenta de lo que sería, todavía hoy".