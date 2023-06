The Office tendrá un remake en Australia. La protagonista será una actriz: Felicity Ward

Felicity Ward será la protagnista del nuevo remake de The Office

Una de las series que ha contado con un gran éxito internacional es The Office , la cual se estrenó en el 2001 y fue protagonizada por Ricky Gervais . A partir de allí han hecho hasta 13 versiones, motivo por el que ahora harán una más en Australia , teniendo como novedad que la protagonista será una mujer.

image.png

En esta oportunidad, la jefa de oficina será una mujer llamada Hannah Howard, encarnada por Felicity Howard, quien estará a cargo de la compañía de paquetería Flinley Craddick. Allí los directivos planean cerrar la división para que los empleados hagan el trabajo desde su casa.

La noticia hará que Howatrd trate de mantener unidos a dos en el trabajo, generando momentos únicos y que seguramente desatará muchas risas en los espectadores.

Las palabras del creador original de The Office

Más de 20 años han transcurrido desde que Ricky Gervais protagonizó la popular serie, razón por la cual habló de este nuevo remake que se estrenará pronto: "estoy muy emocionado con que Australia rehaga mi pequeña serie del cambio de siglo. Las políticas de oficina han cambiado un poco en 20 años, por lo que estoy impaciente por ver cómo navegan un David Brent de hoy en día".

Los encargados des llevar este remake expresaron su emoción por este proyecto: “Estamos encantados de traer una de las mayores franquicias de comedia jamás creadas a los clientes de Prime Video en Australia y en todo el mundo”, inició Sarah Christie directora ejecutiva de Prime Video Australia.

“Es un honor continuar con el legado de comedia internacional de The Office a nivel local mientras se presentan nuevos personajes australianos por excelencia. No podemos esperar a que el público conozca a Hannah Howard, la primera jefa que ha explorado el formato de The Office", sentenció.

image.png

Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmit y Firass Dirani serán parte del elencó que apompañaran a felicity Howard en esta divertida hstoria.

Hasta el momento se sabe que el rodaje de la trama comenzará en el mes de junio y se espera que sea estrenada en el 2024. La primera temporada constará de 8 episodios y aunque no han dado muchos detalles, se piensa que no será transmitida en el continente americano.