The Last of Us en HBO Max: así será la estremecedora segunda temporada

Ya hay avances sobre la segunda temporada de The Last of Us, la adaptación realizada por HBO Max sobre el famoso videojuego.

Es así como HBO Max traerá de vuelta a Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes volverán a sobrevivir al apocalipsis en un viaje que promete muchas curvas.

Y, aunque no hay una fecha específica de estreno sobre la segunda temporada, las estimaciones proporcionadas por Bella Ramsey, indican que será hacia finales de 2024 o incluso principios de 2025 cuando veamos el estreno en pantalla.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

HBO Max: los avances de The Last of Us 2

La segunda temporada de The Last of Us se dividirá en varias tandas. Por ello es posible que se amplíe un poco la extensión total de los capótulos con respecto a los nueve episodis anteriores. En cualquier caso, ningún miembro de la serie se ha pronunciado todavía.

En cuanto al argumento, se trata de un asunto clave para HBO Max en esta segunda entrega. Si Craig Mazin y Neil Druckmann se ajustan a la perfección con lo que vimos en el videojuego de 2020, entonces tendremos un salto temporal de cinco años respecto al primer título. Aquí la acción se centra especialmente en Ellie, relegando el papel de Joel a un segundo plano.

Lejos de entrar en detalles concretos, un acontecimiento demolador impulsa a Ellie lanzarse en una búsqueda de Abby. La joven es acompañada por Dina, su pareja, hasta la ciudad de Seattle para cobrar su venganza personal. En un determinado momento, el juego cambia radicalmente de visión para ponernos en la piel de la que prometía ser la antagonista principal.

El cambio es muy brusco y ofrece una perspectiva única de los mismos sucesos, por lo que el shock en la audiencia promete ser grande. Si HBO Max intenta abordar el juego en diferentes temporadas, lo lógico será terminar la segunda tanda de capítulos una vez llegue el momento del cambio. De cualquier forma, Druckmann tiene claro que no le importarán las posibles críticas.