The Crown: verdades y mentiras sobre la reina Isabel II

isabel1.jpg

Su reinado inspiró la serie de Netflix, The Crown, la cual ha sido acreedora de un premio Emmy. El dramático ha dado una mirada al mundo de la monarquía y desde que fue estrenada ha habido interés sobre la veracidad de los hechos que narra.

A continuación hablamos de algunos hechos que fueron verdad y los que son ficción en The Crown, aunque el mismo príncipe Harry comentara a James Corden sobre algunos aciertos que tuvo la serie.

The Crown: verdad y ficción

Ficción: La boda perfecta de Isabel y Felipe

La boda perfecta retratadas en la primera temporada de The Crown no fue del todo real. Para empezar, la madre del príncipe Felipe, la princesa Alicia de Battenberg, no se presentó a la boda vestida de monja. En cambio, la princesa, quien más tarde fundó la Hermandad Cristiana de Marta y María, usó un vestido de seda para el evento real.

Además, Isabel tuvo varios problemas de vestuario, incluida una tiara rota, un collar de perlas olvidado y un ramo de novia perdido.

thecrown1.jpg

Realidad: Cómo se enteró la reina Isabel II de la muerte de su padre

Isabel estaba en el extranjero en Kenia cuando su padre, Jorge VI, falleció en 1952 después de una batalla contra el cáncer de pulmón. Si bien The Crown dramatiza los eventos del fallecimiento del rey, haciendo parecer que la familia real no sabía cuán grave era su enfermedad, es cierto que Isabel estaba viviendo la aventura de su vida cuando se convirtió en reina.

Realidad: Pelea en cámara de Isabel y Felipe

En la primera temporada, Isabel y Felipe, exhaustos por su extenuante gira real por Australia, se ven envueltos en una disputa. Aunque esto puede parecer una conversación dramatizada entre los dos miembros de la realeza, la pareja en realidad peleó en esta gira. Según Fox News, la experta en realeza Ingrid Seward detalló en su libro, Prince Philip Revealed: "Sus temperamentos estaban muy alterados... Este equipo de filmación estaba parado afuera de su pequeña villa de vacaciones. Lo siguiente que supo fue que el príncipe Felipe apareció en el balcón, seguido de una raqueta de tenis y un par de zapatillas de tenis que le arrojaron a la cabeza. La reina salió y le gritó que regresara. Luego agarró a [Philip] y lo arrastró hacia adentro".

Vale destacar que no fue Isabel quien pidió que le devolvieran las imágenes. El secretario de prensa real lo hizo. Aunque se dice que la reina agradeció a la tripulación por su discreción.

Ficción: La desaprobación de Peter Townsend por parte de la reina Isabel

Sí, la princesa Margarita y Peter Townsend no tenían la libertad de casarse cuando se enamoraron por primera vez, pero no fue la reina Isabel la que se interpuso en el camino de su final feliz. En The Crown, la reina se ve obligada a decirle a su hermana que si se casa con el capitán del grupo divorciado, ya no será miembro de la familia real.

Sin embargo, según la BBC, los documentos puestos a disposición por los Archivos Nacionales muestran que la reina Isabel y el primer Ministro Sir Anthony Eden redactaron un plan que permitió a la princesa Margarita casarse con Townsend y al mismo tiempo conservar su título real y sus deberes. ¿El único requisito? Tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión.

thecrown2.jpg

Realidad: La relación de la reina Isabel II con Porchey

Es cierto. El príncipe Felipe no fue el único hombre en la vida de la reina Isabel II. Por supuesto, nos referimos a Henry Herbert, a quien se le dio el apodo de Porchey después de haber crecido con el título de cortesía de Lord Porchester, ya que era el heredero del título de Conde de Carnarvon. (Dato curioso: Porchey vivía en Highclere Castle, que ahora es conocido por ser la propiedad principal de Downton Abbey).

En The Crown, la reina y Porchey tienen una amistad duradera gracias a su amor compartido por los caballos y el campo. Si bien los celos de Felipe por Porchey son infundados en The Crown, ya que Isabel solo tuvo ojos para su esposo, la serie describió correctamente cuán cercanos eran la reina y el conde.

Medias verdades: La visita de Jackie Kennedy al Palacio de Buckingham

¿Jackie Kennedy realmente insultó a la reina? Al parecer sí, pero no. En la segunda temporada de The Crown se mostró la esperada llegada del presidente John F. Kennedy y la primera dama Jackie Kennedy. Aunque la reina y la primera dama parecían llevarse bien en su visita inicial, Isabel se enteró más tarde de que Jackie habló mal de ella y del palacio, al que llamó "de segunda categoría, ruinoso y triste".

Si bien no hay pruebas de que la primera dama insultara abiertamente a la monarca británica, la autora Carolyn Harris le dijo a NBC News que "hay algunas pruebas de que Jacqueline Kennedy criticó al Palacio de Buckingham y a la Reina". Según Harris, el fotógrafo Cecil Beaton dijo que la Sra. Kennedy "no estaba impresionada con los muebles del palacio y el vestuario y el peinado comparativamente anticuados de la Reina".