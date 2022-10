The Crown: fotos filtradas revelan el enorme parecido de los actores con la realeza

En la temporada que está por estrenarse, The Crown abordará los sucesos de la década del 90 y principios del 2000 y según se ha podido conocer por imágenes filtradas del rodaje, la protagonista de la nueva temporada será la princesa Diana, por lo que se espera que su trágica muerte sea una de las tramas centrales.

thecrown6_1.png

Este jueves 13 de octubre, las primeras imágenes de la sexta temporada de The Crown fueron reveladas en línea (via WGTC), y estas muestran a la princesa Diana y sus hijos disfrutando de su tiempo en familia. Film Updates publicó en Twitter el primer vistazo de Elizabeth Debicki (The Tale, Tenet) como la princesa Diana usando un vestido rojo. En la imagen se encuentra junto a los jóvenes príncipes, William y Harry, interpretados por Rufus Kampa y Will Powell respectivamente.

En las imágenes de The Crown que salieron a la luz, se observa el gran parecido de los actores con los miembros de la realeza británica. De hecho, en una de las fotos se puede ver a la actriz que interpreta a Diana (Elizabeth Debicki) junto a quienes en la trama interpretan a sus hijos Guillermo y Harry, pero lo sorprendente es el parecido de cada uno de ellos con los miembros de la monarquía.

thecrown6_2.png

¿De qué tratará la quinta temporada de The Crown?

La quinta temporada de The Crown comenzará justo donde finalizó la cuarta temporada, que es a finales de 1990, por lo que es probable que el programa cubra toda la década de los 90, una época turbulenta para la Reina y la Familia Real.

También trascendió que la sexta temporada abarcará desde finales de la década de los 90 hasta principios de los años 2000. El pasado 12 de octubre, Deadline reportó (via Vogue) que el elenco y el equipo de The Crown se estaban preparando para la filmación de escenas que mostraban el periodo previo a la muerte de la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997.