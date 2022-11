The Crown: ¿Existió la encuesta que pedía a la reina Isabel II ceder el trono al rey Carlos III?

The Crown ha sido, durante cinco temporadas, una de las series más vistas y esperadas de Netflix. La tira basada en la vida de la reina Isabel II y la monarquía británica es una de las preferidas por los usuarios de la plataforma.

Una de las críticas más férreas a The Crown es la línea que cruza entre la verdad y la ficción, según sus detractores y una nueva polémica se inició en torno a esto. Y es que e n los primeros minutos de la nueva temporada aparece una encuesta realizada al público británico que sugiere que la mitad de ellos piensa que la reina Isabel II debería abdicar en favor del entonces príncipe Carlos.

The Crown | Temporada 5 Tráiler oficial | Netflix

En la escena de The Crown, un ayudante le dice a Carlos, interpretado por Dominic West, que la encuesta circulará mientras él esté de vacaciones en Italia con su esposa e hijos, lo que el ayudante anima a la prensa a llamar una “segunda luna de miel.”

Más tarde, los ayudantes reales tratan de esconder ejemplares del Sunday Times a la reina Isabel II. La duda se cierne sobre la existencia de esta escena en el plano real y de si los británicos realmente querían que la reina abdicara. La duda también está sobre si hubo realmente una “segunda luna de miel” a Italia.

La verdad tras la encuesta en The Crown

Sí, según recoge un artículo de The Washintong Post, realmente hubo una encuesta del Sunday Times con la pregunta de la abdicación, pero la mayoría de los detalles han sido cambiados con fines de añadir drama a la serie.

La encuesta fue publicada en enero de 1990, no en agosto de 1991 como aparece en The Crown y casi la mitad dijo que la reina debería considerar la abdicación en favor del ahora rey Carlos III. Pero, lo que es más importante, dijeron que debería considerar “eventualmente”, no necesariamente en ese mismo momento. El “eventualmente” ha sido omitido en el programa.

Otras cosas que se han omitido: El sondeo real fue ampliamente positivo sobre la familia real -sólo el 6 por ciento pensaba que la abolición de la monarquía dejaría a Reino Unido en mejor situación- y el apoyo a la reina Isabel II y a su madre estaba por las nubes: Nueve de cada diez opinaban de forma favorable o muy favorable sobre ellas.

Y ha habido añadidos para añadir aún más dramatismo. En una escena, Carlos aparece leyendo el artículo: “Una monarca envejecida, demasiado tiempo en el trono, cuya lejanía del mundo moderno ha hecho que la gente se canse no sólo de ella, sino de la propia monarquía”.

Esta frase no existió en el artículo original, que el Sunday Times volvió a publicar en septiembre. Tampoco aparece el término “síndrome de la reina Victoria”, ni que el público pensara que la reina era “vieja”, “irrelevante” o “fuera de onda”.