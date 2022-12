Sorpresa para los fanáticos: Henry Cavill no regresará como 'Superman'

Apenas el pasado mes de octubre, la noticia de que Henry Cavill volvería a llevar la capa de 'Superman', generó grandes expectativas para los fanáticos de DC , que en las redes sociales no paraban de hablar de la nueva entrega. Sin embartgo, los planes cambiaron recientemente.

Hace poco se conoció que, Discovery ha culminado con la contratación de James Gunn y Peter Safran, que tendrán la complicada tarea de construir un nuevo universo cinematográfico. Primero, se confirmó que 'Wonder Woman 3' fue cancelada y ahora, sobre Superman, la noticia es que Henry Cavill no interpretará al Hombre de Acero, y como consecuencia 'Man of Steel 2' tampoco se rodará.