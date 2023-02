Salma Hayek confiesa los celos de su esposo por las candentes escenas con Channing Tatum

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnxZ9a6oTUd%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

En este filme, Salma Hayek interpreta a una mujer millonaria y divorciada que conoce a Mike, un bailarín profesional que la hará caer en sus redes de tentación. En medio de las escenas que comparte con Channing Tatum, existen algunas que han causado furor por la sensualidad que derrochan, pues él le baila de manera erótica.

Al respecto, durante una entrevista que la actriz tuvo con el conductor Jimmy Kimmel, aseguró que merecía ese baile erótico y esto la llevó a recordar su carrera como artista en la que, aseguró, siempre hacía ese tipo de bailes en las películas en las que había participado.

¿Siente celos el esposo de Salma Hayek?

La actriz de 56 años dijo: “Pero sabes qué, me lo merezco. Tuve que hacer de stripper en tantas películas antes y ahora puedo sentarme y disfrutarlo”. Más adelante en la entrevista, cuando retomaron el tema de las escenas sensuales con Channing Tatum, de 46 años, la actriz afirmó que realmente había sido emocionante, aunque también peligroso.

La famosa mencionó que hubo una ocasión en la que estuvo a punto de caer, pero que Channing la sostuvo de los pantalones, a los cuales ella se aferró porque no sabía si tenía ropa interior puesta. “Sabes que hay una parte que no está donde estoy boca abajo y mis piernas tienen que estar en algún lado, pero boca abajo uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer en el ensayo. Caí de cabeza y casi me golpeo la cabeza”, comentó.

“Me agarró los pantalones, pero estaba realmente preocupada porque mis pantalones se me estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior puesta en este momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones”, explicó entre risas Salma.

Ante esto, el presentador le preguntó a Salma Hayek si su esposo estaba celoso de las candentes escenas que hizo, a lo que ella respondió contundentemente, “Se pone igual, pero aún mejor sin la ropa”.