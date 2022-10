¿Ricky Martin de astronauta? El nuevo proyecto que sorprendió a los fanáticos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkKgWVUuRs0%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

En la fotografía que rápidamente se viralizó en redes, aparece Ricky Martin acompañado de Tate Taylor, el director del filme, que es conocido por su exitosa carrera como cineasta. Ambos parecen estar muy contentos con el proyecto, y así lo dejaron saber con esta imagen que dejó las expectativas bien arriba.

¿Qué se sabe de la participación de Ricky Martin en el proyecto?

Ricky Martin se suma a un elenco protagonizado por Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney y Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford. Asimismo, según el medio 'Deadline', el cantante se encuentra muy ilusionado con su participación en este proyecto.

Hasta el momento se sabe que Ricky le dará vida a Robert, y se está preparando para dar lo mejor de su lado actoral para el público. Cabe destacar que la última vez que participó como actuar fue en el drama 'El Asesinato de Gianni Versace', donde interpretó el personaje de Antonio D'Amico, que era la pareja de Gianni.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjl7OPyJADU%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

"Yo me pongo una máscara, las gafas, y me voy como astronauta hasta la farmacia, si es que tengo que buscar medicinas, o comida. Soy papá, hay que comprar leche, y salgo con mi botellita de spray con alcohol, me pongo guantes, no toco nada, trato de tener mucho cuidado con la gente…", dijo en un momento el artista en medio de la pandemia, sin saber que con el tiempo se le cumpliría su rol como astronauta.