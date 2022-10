¿Quién reemplazará a Henry Cavill en "The Witcher" desde la cuarta temporada?

La noticia que todos los fanáticos estaban esperando llegó y se trata de la confirmación de la cuarta temporada de 'The Witcher', lo que no se esperaban es que este anuncio vendría con la noticia que Henry Cavill no aparecería en la nueva entrega , es decir, será sustituido por otro actor.

Cabe destacar que Cavill, ha interpretado al cazador de monstruos conocido como ‘El brujo’ desde el debut de la serie, en diciembre de 2019, y por supuesto, se pronunció en sus redes este fin de semana, para enviarle un mensaje a sus fanáticos, en medio de la inesperada noticia.

¿Por qué Henry Cavill no aparecerá más en 'The Witcher?

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanc", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, fueron las palabras de Henry Cavill en Twitter, lo que sacó algunas lágrimas en los fanáticos.

La gran pregunta que se hacen la mayoría de las personas, es saber por qué Cavill abandona 'The Witcher', y aparentemente, el motivo tendría que ver con su último cameo en la escena post-crédito de “Black Adam”, donde retoma después de cinco años su querido personaje Superman. Es decir, se centraría en interpretar al superhéroe, por lo que deja de saldo la serie de fantasía. Y supuestamente, a esto se sumaría los desacuerdos que habría tenido con Netflix para que revisen su contrato.

The Witcher | Tráiler principal | Netflix

Por su parte, Liam Hemsworth también se refirió a su incorporación: “Como fan de ‘The Witcher’, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de “The Witcher’”, escribió en la red social del pajarito.