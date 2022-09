¿Quién es la actriz de origen latino que protagonizará "Blancanieves"?

Su incorporación a la nueva versión de "Blancanieves" no estuvo alejada de la polémica, y es que muchos cuestionaron el hecho que la actriz tenga "raíces latinas" por su abuela, mientras que ella y sus padres son estadounidense. Lo cierto es que la joven de 21 años se ha destacado en su carrera profesional y esta fue la principal razón por la que fue elegida por Disney para este personaje.

Snow White (2023) - Live Action Teaser Trailer Concept Rachel Zegler Disney Movie HD

“Jamás, ni en un millón de años, me habría podido imaginar que se me presentaría esta oportunidad. Normalmente no ves a ninguna Blancanieves con raíces latinas, sin importar que sea un personaje muy popular en el mercado hispano. En el fondo, tengo una gran responsabilidad por delante que estoy muy emocionada de afrontar. Voy a poder ser una princesa latina”, fueron las palabras de Rachel en una reciente entrevista.



https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgjR1fhOkCt%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by rachel zegler (@rachelzegler)

En el teaser, todo comienza con la gran pregunta de la malvada reina a su espejo encantado, "espejo mágico en la pared, ¿quién es la más bella de todas?". Y a los segundos aparece "Blancanieves" con su característico vestido de colores azul, rojo y amarillo, y el metraje cierra cuando la princesa deja caer la manzana envenenada.

La carrera de Rachel Zegler

Rachel Anne Zegler nació en Hackensack, Nueva Jersey, el 3 de mayo de 2001, por lo que actualmente tiene tan sólo 21 años. Su madre, Gina Zegler, es estadounidense de ascendencia colombiana y su padre también es estadounidense, pero de ascendencia polaca.

Desde temprana edad comenzó a tener interés por el canto y fue así que en su secundaria Immaculate Conception, desde los 15 años participó durante cuatro años en los musicales de la escuela con papeles protagónicos en "La Bella y la Bestia", "La Sirenita", "Dorothy Brock" en 42nd Street, y "Shrek the Musical".