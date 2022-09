¿Quién es la actriz argentina de 12 años que fue premiada en el Festival de Cine de San Sebastián?

La argentina subió al escenario del Kursaal desde la platea acompañada por su padre y no pudo evitar la emoción, por lo que representa este gran logro a su corta edad: "Hola, buenas noches. Quiero agradecer al Jurado por haberme elegido. Yo pensé que no podía ser elegida, estoy muy emocionada. Quiero agradecer al director y a todo el equipo”, dijo la joven actriz en el Festival de Cine de San Sebastián.

festival san sebastian (5).jpg Foto: Renata Lerman con sus padres

Renata interpreta a Sol, la hija de Lucio y de Mariela en "La Suplente". En el dramático también actúan Rita Cortese, el chileno Alfred Castro y María Merlino, esposa del realizador y madre de Renata. Es su primera actuación en cine, por lo que considera que es su primera aparición oficial en pantalla, ya que anteriormente había grabado videos pero con menor alcance público.

La película por la que fue premiada en el Festival de Cine de San Sebastián, se estrenará el próximo 20 de octubre en Argentina y se centra en Lucio, un profesor de Letras de la Universidad de Buenos Aires, que decide enseñar literatura en una escuela de una zona marginal del conurbano bonaerense. No será sencillo, más cuando intente salvar a un alumno, Dylan, que es acosado por un grupo narcotraficante.

"Lo que se me hacía raro es, bueno, todo lo que pasaba, que me aplaudieran, que me dijeran cosas y que en la calle me reconozcan. Fue la primera vez que me pasó, entonces era como bastante raro", dijo la joven actriz en una entrevista desde el Festival de Cine de San Sebastián.

festival san sebastian (4).jpg Renata Lerman en el Festival de Cine de San Sebastián

"Argentina, 1985" gana el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián

La película "Argentina, 1985" ha obtenido un importante galardón, el filme se llevó a casa el "Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián" que otorgan los asistentes al Festival de Cine de San Sebastián, en España; según dio a conocer Axel Kuschevatzy, productor de la cinta.

La película "Argentina, 1985", protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, relata los detalles del mundialmente famoso juicio a las juntas militares que durante siete años ejercieron de facto el gobierno en Argentina, obtuvo este premio con una puntuación de 9,14 sobre 10.

En ese sentido, la mañana de este 24 de septiembre, el productor Axel Kuschevatzy publicó en redes sociales que el filme "casi alcanza el número más alto de la historia del Festival!".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCi3Kuj8DWPL%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Argentina, 1985 (@argentina.1985)

El productor de "Argentina, 1985" puso acento en la importancia de haber obtenido este reconocimiento, expresando su agradecimiento: "A todos los espectadores que la votaron y que hacen que Argentina, 1985 se sume a una lista que incluye films como El padre, El Artista, 3 anuncios por un crimen, Diarios de Motocicleta o Pequeña Miss Sunshine, entre otras". "Estamos más que felices y emocionados", dijo en el Festival de Cine de San Sebastián.