¿Por que los personajes de Avatar son azules? El misterio revelado por James Cameron

Y más adelante agregó: "Básicamente, eso nos dejaba el azul y el morado. El púrpura es mi color favorito, pero supuse que lo utilizaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo a Eywa y a todo lo sagrado para los Navi", explicó James Cameron sobre 'Avatar'.

Avatar: The Way of Water | New Trailer